قرقاش: مرافعة قطر أمام "العدل الدولية" عانت من "التزوير"

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية عانت من ظاهرة تزوير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر للوثائق والتقارير الخاصة بزيارات الوفود الأجنبية، مشيراً إلى أن الدفاع القطري احتار في تفسير حجب حكومته المتعمد للموقع المختص بقبول طلبات الزيارات للمواطنين القطريين إلى دولة الإمارات.

وقال معاليه في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: «عانت المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية اليوم من ظاهرة تزوير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر للوثائق والتقارير الخاصة بزيارات الوفود الأجنبية، تزوير موثق شمل البرلمان البريطاني. ترقيع الثقوب لا ينقذ من الغرق».

وأضاف: «كما احتار الدفاع القطري في تفسير حجب حكومته المتعمد للموقع المختص بقبول طلبات الزيارات للمواطنين القطريين إلى دولة الإمارات، فكيف تدعي انتهاكات لحقوق مواطنيك، وأنت تحجب عنهم المواقع التي تضمن حرية سفرهم؟».

على صعيد آخر، أكد معاليه أهمية الاعتذار الذي تقدم به الشيخ السعودي عائض القرني، واصفاً إياه بالجريء، موضحاً أن حديثه عزّز المعلومات المعروفة عن سياسات أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة ودوره.

وقال: إنه مثلما يتم غلق الباب على مرحلة التشدد، وتوظيف الدين لأهداف سياسية، يتم غلق الباب على مرحلة تآمر قطر على جيرانها.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «الاعتذار الجريء للشيخ عائض القرني في مقابلته مع الإعلامي عبدالله المديفر في غاية الأهمية، وكما نغلق الباب على مرحلة التشدد وتوظيف الدين لأهداف سياسية، كذلك نغلق الباب على مرحلة تآمر قطر على جيرانها، حديث الشيخ عزّز ما نعرفه عن سياسات الشيخ حمد بن خليفة ودوره».

وكان الشيخ عائض القرني قد كشف عن حقائق وأسرار خطيرة ترتبط بكيفية توظيف تنظيم «الحمدين» الحاكم في قطر وحليفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدعاة في مؤامراتهم ضد المملكة العربية السعودية.

وتحدث القرني، خلال حواره في برنامج «الليوان» على قناة «روتانا خليجية»، عن قناة «الجزيرة» واصفاً إياها بأنها مثل «مسيلمة الكذاب»، وقال: إنها تخدم 5 «نونات» هي «طالبان، وطهران، وأردوغان، والإخوان، وحزب الشيطان».

الداعية السعودي، أكد أيضاً أن أردوغان مراوغ متعدد الوجوه، كما أشار إلى أن «الإخوان» خالفوا السنة والإسلام، ودعاهم إلى الاعتذار من الشعوب التي سالت فيها الدماء بسبب خطاب الحاكمية، مشدداً على أنه لا مكان لهم في السعودية.

وعن أساليب قطر في تجنيد الدعاة، كشف الداعية السعودي أن الدوحة تفضل الدعاة الذين لديهم مشاكل مع الدولة والمعارضين، ثم تجس نبضهم، ومن يتماشى معها لتحقيق أهدافها توظفه لتحقيق أهدافها عبر «الجزيرة» وغيرها من المؤسسات التابعة لها.