الاستخبارات الهندية تعتقل عضواً بـ "داعش" لدى عودته من قطر

أبوظبي (مواقع إخبارية)

اعتقلت وكالة الاستخبارات الوطنية الهندية، شخصاً ينحدر من منطقة كيرلا، كان يعمل ويقيم في قطر، للاشتباه في وجود صلة تربطه بتنظيم «داعش»، بناءً على معلومات من عضو التنظيم المعتقل رياض أبوبكر.

ووصل الهندي محمد فيصل مطار نيدومباسيري قادماً من الدوحة، يوم أول الثلاثاء. وقد أُدرج اسمه في لائحة الاتهام على أنه المتهم الثامن عشر في قضية تجنيد «داعش». وأمرت وكالة التحقيق الوطنية محمد فيصل بالاستسلام عبر أقربائه، على أن يتم التحقيق معه في الأيام المُقبلة.

وفقاً لوكالة التحقيق الوطنية، كان فيصل جزءاً من الجماعة التي حاولت نشر أيديولوجية وأنشطة «داعش» في كيرلا. وكان رياض أبوبكر، الذي اعتُقل في وقت سابق إثر علاقته بهجمات سريلانكا، رئيساً لهذه الجماعة.

وكثفت الوكالة تحقيقاتها في أعقاب أنباء عن أن بعض الإرهابيين يحاولون شن تفجيرات في كيرلا، كما أن محاولات تجنيد المزيد من الأفراد من كيرلا لا تزال مستمرة، وذلك بقيادة مجموعة من مواطني كيرلا ممن فرّوا إلى سوريا من منطقة كاسارجود الهندية. فيما تتوقع الوكالة الحصول على المزيد من المعلومات الهامة من فيصل تتعلق بقضية تجنيد التنظيم.

وكانت تقارير استخباراتية، قالت إن هنوداً عاشوا في الدوحة تورطوا في تقديم دعم مالي وعيني لتنظيم «داعش» الإرهابي في الهند، في أحدث دليل على استمرار الدعم القطري للإرهابيين.