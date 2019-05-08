مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً حول سوريا الجمعة

يعقد مجلس الأمن الدولي، بعد غد الجمعة، اجتماعاً طارئاً مغلقاً يبحث فيه الوضع في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بناءً على طلب بلجيكا وألمانيا والكويت، وفق ما أفاد دبلوماسيون اليوم الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيعرض الوضع الإنساني في هذه المحافظة، التي تشهد منذ نهاية أبريل تصعيداً للعمليات القتالية.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 150 ألف شخص فروا، في أسبوع، من مناطق يسيطر عليها متطرفون في المحافظة، بعدما استهدفتها ضربات لقوات الجيش السوري والقوات الروسية.

وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الإثنين، أطراف النزاع على تحييد المدنيين، وخصوصاً بعدما استهدفت ضربات جوية العديد من المراكز الطبية والمدارس منذ نهاية أبريل.

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وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، إن "الوضع الإنساني في سوريا دقيق وأي خيار عسكري غير مقبول. نطالب بوقف أعمال العنف وندعم الأمم المتحدة من أجل حل سياسي ضروري".

ومحافظة إدلب هي آخر معقل كبير للمتطرفين الإرهابيين لا يسيطر عليه الجيش السوري.