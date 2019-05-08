المبعوث الأميركي: واشنطن لن تمنح إعفاءات لشراء النفط الإيراني

قال رايان هوك المبعوث الأميركي الخاص لإيران، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تمنح أي إعفاءات أخرى تسمح لأي دولة بشراء النفط الإيراني.
وأكد هوك، في إفادة صحفية، إن أي بلد يتجاوز العقوبات المفروضة على طهران ويشتري النفط الإيراني سيواجه العقوبات الأميركية.
وأضاف أن أسواق النفط العالمية استوعبت بالفعل وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل في إطار حملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لممارسة الضغط الاقتصادي على طهران.
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