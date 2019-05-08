كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيران ترد على العقوبات الأمريكية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد ساعة قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض حزمة جديدة من العقوبات على الجمهورية الإسلامية،

صرحت الخارجية الإيرانية، بأنها تنوي الانسحاب من الاتفاق النووي على مراحل.

وقال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في تصريح أدلى به، مساء اليوم الأربعاء: "طرحنا على الأجندة الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وسيجري الخروج منها على مراحل".

وأضاف عراقجي: "لا يمكن لأي دولة أن تتهم إيران بالخروج من الاتفاق النووي أو نقضه لأن جميع إجراءات إيران، ومنها التي أعلنت اليوم، هي من ضمن بنود الاتفاق".

وتابع المسؤول: "نؤكد أن إعادة قرارات مجلس الأمن ضد إيران، هي خط أحمر، وإذا ما قاموا بذلك فإن الاتفاق النووي يعتبر منتهيا".

