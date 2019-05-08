كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داود أوغلو: لجنة الانتخابات دمرت القيم الأساسية في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات في إسطنبول مفيداً بأن هذا القرار "دمر القيم الأساسية في تركيا".

وذكر أوغلو في تغريدة على تويتر، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات "منافٍ للقانون والتقاليد المستقرة"، حسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية اليوم الأربعاء.

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وقال: "القيمة الأساسية لسياستنا إن القول الفصل مرهون بإرادة الشعب التي تتجلى بصناديق الانتخابات، وأياً كانت الحجة فإن الأحداث التي أعقبت الانتخابات المحلية وقرار اللجنة العليا للانتخابات بإلغائها تسببا في تدمير هذه القيم الأساسية".

وأضاف أن "قرار اللجنة العليا للانتخابات يتضمن انتهاكات للقانون الدولي والتعاملات الأساسية".

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إعادة التصويت في إسطنبول الشهر المقبل بعد طعون حزب العدالة والتنمية الحاكم بحجة وجود مخالفات كبرى.