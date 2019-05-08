كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير سياسي: إيران أجبن من أن تنسحب كليا من الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أستاذ العلوم السياسية، عبد الخالق عبد الله، إن إيران أجبن وأضعف من أن تقرر الانسحاب الكلي من الاتفاق النووي.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: الانسحاب ستكون عواقبه وخيمة لذلك انسحبت من بعض بنوده.

وأضاف: ورغم هذا الانسحاب المتواضع فقد جلبت لنفسها استياء فرنسيا بريطانيا وألمانيا لا يمكن ان تتحمله.

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وأكد الاتفاق النووي تحول إلى فخ فالبقاء فيه صعب ويعكس ضعف وهزال ايران والخروج أصعب.

وفي وقت سابق، أكدت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، أيار 08، 2019، قلقها إزاء تراجع إيران على الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي.

وقالت، في بيان لها: قلقون للغاية بشأن تراجع إيران عن بعض بنود الاتفاق النووي.