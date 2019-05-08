كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو المقاومة: إقالة "جعفري" تدل على فشل نظام الملالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مجيد حريري، عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن إقالة الحرسي جعفري تمثل فشل كبير لنظام الملالي سياسياً.

وأوضح أن الأزمة الداخلية في إيران، نشأت بسبب إدراج الحرس في قائمة الإرهاب، مبينا أن هذه الإقالات تدل على مدى تأثير هذه الضربة الهائلة وفشل نظام الملالي.

وقال: نظرا لمكانة الحرسي جعفري في الحرس، فإنّ هذه الإقالة التي جاءت في ظل ظروف متأزمة يعيشها نظام الملالي سوف تسفر عن آثار سلبية على بقية أفراد الحرس.

وبيّن عضو المقاومة أن هذا التغيير في القيادة، يمثل فشل سياسة واستراتيجية لدى نظام الملالي، موضحا أن سبب تعيين جعفري قائدا للحرس في عام 2007 يرجع إلى خبرته في مركز الإستراتيجية للحرس وتطوير السياسات الجديدة لنظام الملالي، في قمع الشعب داخل إيران والتدخل في شؤون دول المنطقة وإشعال الحرب.

