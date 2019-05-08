كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية تكشف هوية متورط في اغتيال معارضين لنظام الملالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المقاومة الإيرانية عن هوية الحرسي «غفور درجزي»، مشيرة إلى أنه من القادة المجرمين في قوات الحرس، الذي يرأس نادي سايبا الرياضي، باسم مستعار "مصطفى مدبر".

ولفتت إلى أن، الحرسي "درجزي"، شارك تحت اسم مستعار وهو «أمير منصور بزركيان»، في اغتيال المعارضين، عبد الرحمن قاسملو، الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في النمسا، ومحمد حسين نقدي في إيطاليا، وسُجل اسمه في ملف جريمة ميكونوس الإرهابية في ألمانيا.

تشير المقاومة إلى أنّ "غفور درجزي" عضوًا في فريق برئاسة الحرسي صحرارودي، مذكرة بأنه كان جالساً في تفاوض مع عبد الرحمن قاسملو ، الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في النمسا، وقام صحرارودي باغتيال الأخير بالأسلحة النارية خلال التفاوض معه.

ولفتت إلى أن الجلاد صحرارودي، أصبح رئيس مكتب علي لاريجاني رئيس مجلس شورى النظام ومستشاره منذ أكتوبر 2013، فيما تولى غفور درجزي، بآسماء أمير منصور بزركيان، ومصطفى مدبر، مناصب كثيرة، منها المسؤول التنفيذي للمجلس الأعلى لمجلس أمن النظام، ورئيس حراسة منظمة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس اتحاد التجارة للإذاعة والتلفزيون المملوك للحكومة، والمدير العام لحراسة مجلس شورى النظام.

وتطالب المقاومة الإيرانية بمحاكمة الجلادين محمد جعفري صحرارودي، ومنصور بزركيان (غفور درجزي) في المحاكم الدولية.