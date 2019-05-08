كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب يصدر أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً ينص على حرمان إيران من موارد صادرات المعادن التي يمكن أن تمول برنامج الأسلحة النووية.

وذكر البيت الأبيض أن العقوبات الأمريكية ستؤثر على إنتاج الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس في إيران، وذلك بحسب مرسوم ترامب، الصادر مساء اليوم، الأربعاء.

وأفاد البيت الأبيض بأن مرسوم ترامب الجديد يقضي بأن توجه العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الشركات المصنعة وأصحاب إنتاج المعادن في إيران، فضلا عن أولئك الذين يتاجرون بالمعادن من إيران.