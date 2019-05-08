كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماي" تتحدث عن "ريمونتادا" في البريكست على طريقة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قارنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي نفسها مع نادي ليفربول لكرة القدم، قائلة إنه يمكنها فعل ريمونتادا قوية لإنجاز اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية.

وردت تيريزا ماي على اقتراح من زعيم حزب الله العمال، جيريمي كوربن بأن عليها أن تستلهم الفوز الذي حققه ليفربول على برشلونة في لقاء العودة الذي انتهى برباعية نظيفه ليصعد بعدها إلى نهائي دوري الأبطال.

وقال كوربن: "في ضوء الأداء المذهل لفريق ليفربول الليلة الماضية ، ربما يمكن لرئيسة الوزراء أن تأخذ بعض النصائح من يورغن كلوب حول كيفية الحصول على نتيجة جيدة في أوروبا."

وأصبح مستقبل ماي السياسي على المحك، حيث يضغط عليها نواب محافظين لوضع جدول زمني لمغادرتها المنصب، سواء توصلت لاتفاق بريكست مع أوروبا أم لا.