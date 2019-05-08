كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تهدد واشنطن بالرد في حال رفع الرسوم الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصين أنها سترد على خطة واشنطن لرفع قيمة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية، إذا دخلت حيز التنفيذ.

وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء 8 مايو ، إنها سترد بإجراءات إذا مضت واشنطن قدما في خطتها لرفع الرسوم الجمركية على سلع صينية، يوم الجمعة، بحسب ما ذكرته "رويترز".

وذكر بيان الوزارة إن تصاعد الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين لا يصب في مصلحة أي من البلدين أو العالم.

وأعلنت واشنطن أنها سترفع الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، لتصبح 25 في المئة بدل من 10 في المئة، بداية من يوم الجمعة، وفقا لإشعار نشر في السجل الاتحادي الأمريكي، اليوم الأربعاء.