كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر دبلوماسي أن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الانساني في سوريا إضافة إلى الوضع في إدلب صباح يوم الجمعة.

وقال المصدر: "الجلسة الطارئة للمجلس حول سوريا تعقد صباح الجمعة، وستكون مغلقة".

وتقوم الجماعات المسلحة بخرق نظام وقف إطلاق النار من طرف في محافظات اللاذقية وحلب وحما' بشكل مستمر.

في هذه الأثناء يواصل إرهابيو "النصرة" نفسها في إدلب انتزاع الأراضي من المجموعات المسلحة صغيرة الحجم، والسيطرة على المزيد من المدن والقرى في هذه المحافظة السورية. ووفقا للأركان العامة الروسي، فإنهم يسيطرون بالفعل على 99 بالمئة من منطقة التصعيد في إدل