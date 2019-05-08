كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 آلاف شرطي جزائري لتأمين العاصمة خلال شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصصت أجهزة أمن ولاية الجزائر العاصمة خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 10 آلاف شرطي لتأمين المواطنين وممتلكاتهم خلال شهر رمضان وتسهيل حركة المرور والوقاية على امتداد طول شبكة الطرقات.

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وذكر بيان لأمن ولاية الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء أن التشكيلات الأمنية ستعمل على ضمان التغطية الأمنية من خلال الانتشار حول الأسواق والمساجد والأماكن والساحات العمومية وأماكن التسلية ومحطات نقل المسافرين (البرية، والسكة الحديدية، والمترو والترام) التي تشهد إقبال عدد كبير من المواطنين خلال هذا الشهر المبارك لضمان تأمين فعلي لهذه النقاط وتواجد دائم ومستمر لقوات الشرطة بالميدان .

وأضاف البيان أن مختلف عناصر الشرطة ستقوم خلال شهر رمضان بتأمين الحدائق العمومية وأماكن التسلية التي تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين والعائلات التي تقصدها خاصة خلال الفترة الليلية للترفيه عن النفس، بالإضافة إلى تأمين مختلف التظاهرات الرياضية الثقافية والفنية التي ستقام في نفس الفترة من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة بمحيط نقاط تنظيم هذه التظاهرات.

وأشار إلى أنه تم تخصيص أفواج ميدانية من شرطة العمران وحماية البيئة مدعمة بتشكيلات أخرى مهمتها تطهير محيط الأسواق و المساحات العمومية من الباعة الجائلين وردع المخالفات المتعلقة بالصحة والبيئة كما ستتولى فرق نشطة بالزي المدني مواجهة قضايا المساس بالأشخاص والممتلكات التي تسجل قبل الإفطار.