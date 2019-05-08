علم “اليوم24” أن عددا من المناطق المغربية، مثل الغرب، والشمال، شهدت نفوقا كبيرا في عدد من صغار الأغنام.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن نفوق صغار الأغنام، ناتج عن مرض الحمى القلاعية، المرض نفسه، الذي أصاب الأبقار، خلال السنة الجارية، ما أدى إلى نفوقها.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديثه مع “اليوم 24″، إن جمعيته توصلت بعدد من الشكايات من الفلاحين، تفيد نفوق عدد كبير من صغار الأغنام، ما ينذر بعدم وجود أكباش كافية، لعيد الأضحى عام 2020.
ويعيش عدد من الفلاحين على وقع الصدمة، بسبب الخسائر المادية، التي سبب لهم فيها مرض الحمى القلاعية.
كانت هذه تفاصيل خبر خطير.. الحمى القلاعية تقتل صغار الأغنام بمناطق الغرب وشمال المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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