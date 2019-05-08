السهلي: انسحبنا من جلسة محاكمة زيان لأن القاضي أهان المحامين وحط من كرامتهم -فيديو

قال المحامي سعد السهلي، عضو هيأة دفاع المحامي محمد زيان وأبنائه، إن انسحاب هيئة الدفاع عن النقيب محمد زيان من جلسة محاكمة هذا الأخير رفقة أبناءه والصحافية آمال هواري، جاء بسبب الطريقة الغير محترمة التي تعامل بها قاضي الجلسة مع المحامين.
وأكد السهلي في تصريح “لليوم 24” أن القاضي حط من كرامة المحامين خلال الجلسة المذكورة، وتلفظ بأوصاف قدحية في حقهم نالت حتى من بذلة أحدهم.
وأضاف السهلي أن الأعمال التي قام بها القاضي دفعت بهم لالتماس التجريح في شخصه حفظا لكرامة المحامين، كما جعلت الدفاع ينسحب جماعيا من الجلسة لأن الإستمرار فيها يعني إذلالا للمهنة.
وكان قاضي الجلسة بالمحكمة المذكورة قد قرر بعد ظهر اليوم حجز الملف الذي يحاكم فيه النقيب محمد زيان للتأمل محددا 22 ماي المقبل تاريخا للجلسة المقبلة.
وعرض القاضي للنقيب زيان التهمة التي وجهت له من طرف النيابة العامة والتي تتعلق حسب القاضي بارتكاب “جنحة التحريض لشاهدة بعدم الحضور للإدلاء بشهادته في ملف الصحافي توفيق بعشرين مؤسس جريدة أخبار اليوم وموقع “اليوم 24”.
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