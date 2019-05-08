شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر إيران: أي هجوم على قواتنا أو حلفائنا سيواجه بالقوة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أكد المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني برايان هوك، اليوم الأربعاء، أن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة.
وأضاف هوك للصحفيين بالخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران لكنها ستواصل ممارسة أقصى قدر من الضغوط عليها إلى أن تغير سلوكها.
وذكر المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني أن السياسة الخارجية الإيرانية كمجال يمكن تغييره، وأن تحلل إيران من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مخالف للقواعد الدولية.
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