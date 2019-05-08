ترامب يصدر مرسوماً تنفيذياً يفرض بموجبه عقوبات على إيران

وقال ترامب، إن "العقوبات الجديدة تمثل رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها". وتوعد الرئيس الامريكي إيران بـ"مزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري".

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