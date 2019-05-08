محمد بن زايد يبعث برسالة إلى نائب رئيس وزراء إيطاليا تتعلق بالعلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية
بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، رسالة خطية إلى ماتيو سالفيني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
سلم الرسالة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال اللقاء الذي عقده مع ماتيو سالفيني في العاصمة الإيطالية روما.
ونقل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لإيطاليا بالتقدم والازدهار.
من جانبه، وجه ماتيو سالفيني تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتطويرها بين دولة الإمارات وإيطاليا، كما تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وإيطاليا، وما تشهده مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من نمو مستمر.
من جانبه، أشاد ماتيو سالفيني بما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا من نمو وتطور مستمرين في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين، والمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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