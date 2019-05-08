بتهمة غولن.. حبس عضو سابق بالمحكمة العليا التركية 12 عاما

قضت محكمة تركية، الأربعاء، بحبس عضو سابق بالمحكمة العليا، واللجنة العليا للانتخابات، 12 عامًا بتهمة الاتصال بجماعة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016.

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية المحلية، فقد صدر القرار عن الدائرة الجنائية التاسعة بالمحكمة العليا التركية، بحق عضوها السابق إبراهيم زنغين الذي كان كذلك عضوًا باللجنة العليا للانتخابات.

وتم فصل زنغين من عمله في عام 2016 بعد المحاولة الانقلابية المزعومة، بدعوى صلته بجماعة غولن، وتم اعتقاله منذ ذلك الحين على ذمة التحقيقات التي انتهت بحكم اليوم، غير أن المتهم من حقه اللجوء إلى محكمة الاستئناف.

يذكر أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بفصل أكثر من 4 آلاف و500 قاضٍ ومدعٍ عام منذ وقوع المحاولة الانقلابية عام 2016، بسبب صلتهم بغولن.





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ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة تحت يافطة "جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة".

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفاً و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.