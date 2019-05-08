الان تتابع أول تعليق من ترامب بعد العقوبات الجديدة على إيران.. تحذير شديد اللهجة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إيران بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله إن العقوبات الجديدة تمثل رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها. وأصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا بخصوص فرض عقوبات جديدة على إيران، تشمل قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس.

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