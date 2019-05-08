الان تتابع عاجل.. ترامب يصدر أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 54 دقيقة - 9:38 م, 8 مايو 2019 م التعليقات: 0 الرئيس الأمريكي يصدر أمرًا تنفيذيًا بخصوص فرض عقوبات على إيران، تشمل قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس.

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