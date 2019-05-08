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خليفة بن زايد يستقبل المهنئين برمضان

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جدة - خالد شويل - وام (أبوظبي)

شهد اليوم الأربعاء، ظهورا علنيا لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مدينة أبوظبي، حيث استقبل الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتبادل الشيخ خليفة أطيب التهاني والتمنيات مع حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وشعبها بالخير واليمن والبركات.

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وأعرب الجميع عن تمنياتهم لرئيس دولة الإمارات موفور الصحة والعافية والسعادة ودوام السداد والتوفيق لمواصلة مسيرة الخير والعطاء وتعزيز المكتسبات والإنجازات للوطن والمواطنين.

ويغيب الرئيس الإماراتي، عن أي أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرض لوعكة صحية ألمت به في 24 يناير 2014، باستثناء ظهوره في مرات محدودة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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