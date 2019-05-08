شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تصادق على إرسال شحنة أسلحة إلى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسن باسويد (جدة)

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي على أن الحكومة الفرنسية صادقت على توريد أسلحة فرنسية إلى المملكة.

وأضافت الوزيرة في تصريح لشبكة "بي إف إم تي في" وإذاعة مونتي كارلو، اليوم (الاربعاء): "أنه سيجري تحميل شحنة أسلحة على ظهر سفينة سعودية بموجب عقد تجاري أبرم بين البلدين".

وأشارت بارلي إلى أن "مبيعات الأسلحة هذه جزء من اتفاقات شراكة طويلة الأمد مع السعودية والإمارات".