شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الصين أشارت إلى رغبتها في التوصل لاتفاق تجاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز اليوم (الأربعاء) بأن الولايات المتحدة تلقت إشارة من الصين، إلى أن بكين تريد التوصل لاتفاق تجاري، وذلك بعدما أعلنت واشنطن أنها ستزيد الرسوم المفروضة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

ومن المقرر أن يبدأ وفدان تجاريان من واشنطن وبكين أحدث جولة من المحادثات غدا (الخميس).

وقالت ساندرز للصحفيين «تلقينا إشارة إلى أنهم يريدون إبرام اتفاق... فرقنا في مفاوضات مستمرة. ومن المقرر أن يجلسوا معا غدا. سنرى ماذا سيحدث حينها».

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كانت تقرير نشرته «رويترز» في وقت سابق نقل عن مصادر من الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص قولها إن الصين تراجعت عن جميع النقاط الواردة في مسودة اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة تقريبا.

وستزيد الولايات المتحدة الرسوم المفروضة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10% بداية من يوم الجمعة، وفقا لإشعار نُشر في السجل الاتحادي الأمريكي اليوم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة على موقع «تويتر» اليوم إنه سيكون «سعيدا جدا بدخول رسوم تربو قيمتها على 100 مليار دولار سنويا إلى خزائن الولايات المتحدة».