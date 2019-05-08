ميغان ماركل: لدي أفضل رجلين في العالم.. والأمير هاري: لا أعرف من أين ورث طفلي الهدوء – فيديو

قالت “ميغان ميركل”، زوجة الأمير “هاري”، اليوم الأربعاء، إن انجابها طفلها الأول، بمثابة سحر مدهش للغاية، جعلها تشعر بسعادة كبيرة، لأن لديها أفضل رجلين في العالم، حسب تعبيرها.

وفي أول تصريح بعد الولادة، قالت “ميغان”: “إنه سحر، إنه لأمر مدهش للغاية، لدي أفضل رجلين في العالم، لذا فأنا سعيدة حقا”.

وأضافت حول رضيعها: “لديه مزاج جميل، إنه هادئ حقا”، وعقب عليها “هاري” مازحا: “لا أعرف من أين ورث هذا؟”.

وزاد “هاري”: “الكل يقول إن الأطفال يتغيرون كثيرا على مدار أسبوعين، نحن نراقب بشكل أساسي كيف تحدث عملية التغيير خلال الشهر المقبل، لكن نظراته تتغير كل يوم”.

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وعن إحساسه، قال “هاري”: “إنه أمر رائع، الأبوة والأمومة شيئان مدهشان. لم يمر سوى يومين ونصف اليوم، ولكننا مسرورين للغاية لامتلاكنا مصدر الفرح الخاص بنا”.

وأنجبت “ميغان” رضيعها، قبل يومين، ولم يتم اختيار اسم له بعد، علما أنه يحتل المرتبة السابعة في ترتيب الخلافة على العرش البريطاني.