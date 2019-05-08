“ليتقبل الله صيامي”.. النوم ساعات طويلة نهار رمضان! – فيديو

في ثالث حلقات السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، يتحدث الداعية عز الدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، عن “النوم ساعات طويلة نهار شهر رمضان”، ملفتا الانتباه إلى المحظورات التي يقع فيها الصائم، إثر هذه العادة.

ويبين الراجعي، في حلقة اليوم الأربعاء، أن عادة النوم ساعات خلال نهار رمضان، تتسبب في ترك الصائم واجبات تجاه خالقه وأهله ومهنته، بالإضافة إلى التفريط في قدسية الصيام.