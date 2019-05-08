عاجل:الأياكس يكشف عن تشكيلته لقمة توتنهام..مرزاوي وزياش أساسيان

أعلن إيريك تين هاغ، مدرب أياكس أمستردام، قبل قليل، اعتماده على الثنائي المغربي حكيم زياش ونصير مزراوي أساسيان، في مباراة إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، منهياً بذلك الجدل حول جاهزيتهما للقمة الكروية بسبب الصيام.

وكان فريق أياكس أمستردام قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد، في انتظار مواجهة اليوم التي ستقام بـ”يوهان كرويف ارينا”، وبحضور جماهيري قياسي لأنصار الأياكس.

هذا وسيواجه المتأهل من مباراة اليوم نادي ليفربول الإنجليزي، في “نهائي الأحلام”الذي يستقبله ملعب “ميتروبوليتانو” في فاتح يونيو بمدريد.

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أما عن باقي الأسماء الكروية فجاءت كالاتي: