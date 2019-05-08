رسالة رومانسية من نجاة الرجوي إلى زوجها في أول رمضان لهما معا – صورة

وجهت الفنانة نجاة الرجوي، اليوم الأربعاء، رسالة رومانسية إلى زوجها، نبيل عبيد، بمناسبة حلول أول شهر رمضان يقضيانه تحت سقف واحد.

ونشرت الرجوي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” صورتها مع زوجها، وعلقت عليها: “كل رمضان وأنت بألف خير يا أطيب، وأكرم من رأت عيني، كل رمضان وإحنا مع بعض تحت سقف واحد، يجمعنا الحب، والاحترام، كل رمضان وإحنا مجموعين مع وليداتنا وعائلاتنا الله يحفظهم لينا يارب”.

وأضافت الرجوي، في حديثها الموجه إلى زوجها: “ربي يخليك لي ويديم محبتنا ويرزقنا الخير والصحة والذرية الصالحة والسلامة، والله يفرح كل واحد وواحدة في هذا الشهر الكريم.. وماكينش سر، نوي الخير تلقاه”.

يذكر أن الرجوي ارتبطت بنبيل عبيد شقيق الفنانة زينب عبيد في فبراير الماضي، علما أنها أم لطفل يحملمن تجربة زواجها الأولى، وزوجه أب لطفلة كذاك.