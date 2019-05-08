الصين: سنرد بالمثل على إجراءات أميركية لرفع الرسوم الجمركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، إنها سترد بإجراءات إذا مضت واشنطن قدما في خطتها لرفع الرسوم الجمركية على سلع صينية يوم الجمعة.

وقالت الوزارة إن تصاعد الخلافات التجارية لا يصب في مصلحة أي من البلدين أو حتى العالم.

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة أنها قررت رفع الرسوم الجمركية من 10 في المئة إلى 25 في المئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار بداية من يوم الجمعة، وفقا لإشعار نُشر في السجل الاتحادي الأميركي اليوم الأربعاء.

وتسبب الإعلان عن زيادة الرسوم بهبوط حاد في أسواق المال العالمية، وأثار خوف المزارعين الأميركيين والشركات التي كانت تعوّل على حل للنزاع التجاري المستمر منذ عام، والذي أثر على ما مجموعه 360 مليار دولار من المبادلات التجارية الثنائية.