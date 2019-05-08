نائب الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الأممي إلى بلاده

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:07 مساءً, 8 مايو 2019 م المناطق _ عدن التقى نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن، علي محسن صالح، اليوم، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وناقش اللقاء المستجدات وفي مقدمتها سير تنفيذ تفاهمات ستوكهولم التي مضى عليها ما يقارب خمسة أشهر دون إحراز أي تقدم يُذكر بفعل العراقيل والصعوبات التي وضعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد “صالح”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية على رغبة بلاده في السلام وتقديم التنازلات في سبيل تحقيق ذلك، محملاً ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية التعنت والمراوغة في تنفيذ ملف المختطفين والأسرى، وكذا تجاوزاتها بحق القرارات الأممية والاتفاقات المحلية.

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