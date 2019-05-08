قياديو الاحتجاجات السودانية يدعون للعصيان المدني

دعت قيادات الاحتجاجات والمعارضة بالسودان إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه بأنه رد "مخيب للآمال" من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور.



وقال مدني عباس مدني القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالخرطوم "الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق".



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