المعارضة بعد إلغاء انتخابات اسطنبول: هذه دكتاتورية صريحة

بعد إعلان مجلس الانتخابات في تركيا إلغاء نتيجة التصويت في الانتخابات المحلية في اسطنبول، والتي شكلت هزيمة قاسية لحزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إن قرار إعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول ”دكتاتورية صريحة“.

وقال أونورسال أديجوزيل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، على تويتر ”من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية“.

وأضاف ”هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطيا ولا شرعيا. هذه دكتاتورية صريحة“.