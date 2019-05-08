مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الجمعة لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا

وأعلن مصدر دبلوماسي أن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الانساني في سوريا إضافة إلى الوضع في إدلب صباح يوم الجمعة. وقال المصدر: "الجلسة الطارئة للمجلس حول سوريا تعقد صباح الجمعة، وستكون مغلقة".



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