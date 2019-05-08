"الصحة العالمية": 443 قتيلا حصيلة الاشتباكات في طرابلس

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتلى وجرحي في اشتباكات طرابلس
ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس إلى 443 قتيلا وإصابة نحو 2553 آخرين.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي، في بيان له، إن المعارك تسببت كذلك في موجة نزوح، حيث نزح قرابة 60 ألفا عن منازلهم.
وكان مصدر عسكري ليبي قال لـ"العين الإخبارية"، أول أمس، إن القوات المسلحة الليبية أطلقت مرحلة جديدة من الهجوم على المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس.
وأكد المصدر الليبي أن المرحلة الجديدة من العمليات العسكرية تهدف لحسم معركة تحرير طرابلس سريعا، بمشاركة كتائب عدة من مدن المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، لافتا إلى أن العملية هدفها فرض طوق على المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية داخل طرابلس.
كان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قد أمر في تسجيل صوتي نشر مساء الأحد، قواته بملاحقة ومطاردة المليشيات الإرهابية بالعاصمة طرابلس وانتزاع السيطرة عليها.
وقال المشير حفتر، في التسجيل الذي نشره المتحدث باسم قواته اللواء أحمد المسماري، إن شهر رمضان شهر جهاد ويزيدنا عزما وقوة.
وأكد القائد العام للجيش الوطني الليبي أن الإرهاب لا يزال يؤكد وجوده ونواياه في تدمير البلاد ومقدراتها الاقتصادية.
وأطلق الجيش الوطني الليبي الرابع من أبريل/نيسان الماضي عملية طوفان الكرامة لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.
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