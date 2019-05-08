انت الان تتابع الكرملين يلوم أمريكا على تراجع إيران عن الاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

قال الكرملين يوم الأربعاء إن إيران تعرضت لاستفزاز سبب تراجعها عن بعض بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بسبب ضغوط خارجية ملقيا باللوم في ذلك على الولايات المتحدة.

وقالت إيران في وقت سابق يوم الأربعاء إنها بدأت التراجع عن أجزاء من التزاماتها بمقتضى الاتفاق وهددت بالقيام بالمزيد إذا لم توفر القوى العالمية الحماية لها من العقوبات الأمريكية، بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي ”الرئيس (بوتين) تحدث مرارا عن عواقب خطوات غير مدروسة فيما يتعلق بإيران وأعني بذلك قرار واشنطن (الانسحاب من الاتفاق). الآن نرى أن هذه العواقب بدأت تحدث“.