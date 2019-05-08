واشنطن: العقوبات ضد إيران تأتي “بآثار إيجابية”

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

صرح الممثل الخاص لشؤون إيران بالخارجية الأمريكية، بريان هوك للصحفيين يوم الأربعاء بأن العقوبات الأمريكية على إيران تأتي بـ “آثار إيجابية”، في الوقت الذي تبدو فيه طهران مستعدة لعدم الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.

واعترف هوك بأن إيران لم تظهر حتى الآن علامات على انتهاك الاتفاق النووي، الذي قال إنه ليس ملزما قانونا، من شأنها أن تبرر انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.

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وأضاف هوك أن الولايات المتحدة في وضع أفضل حاليا لمنع إيران من إنتاج أسلحة نووية خارج الاتفاق.

وأوضح الممثل الخاص لشؤون إيران بالخارجية الأمريكية أن إعلان طهران أنها ستنسحب من بعض البنود الرئيسية للاتفاق النووي، في رد فعل على شهور من العقوبات الأمريكية الشديدة ضد الجمهورية الإسلامية، يمثل “تحديا للمعايير الدولية ومحاولة لأسر العالم”، مضيفا أن الولايات المتحدة ستتابع الأحداث عن كثب.

وتابع هوك محذرا طهران من أي إجراءات تستهدف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط: “عليهم (الأيرانيون) أن يبدأوا في التصرف بشكل أكثر كأمة طبيعية وأقل شبها بقضية ثورية… ستتم مواجهة أي هجوم بالقوة”.