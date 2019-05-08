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الان تتابع عاجل .. ألمانيا وبلجيكا والكويت يطلبون عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن سوريا والان مع التفاصيل
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لمناقشة آخر هجمات النظام
الخليج 365-متابعات
أكدت البعثة الألمانية في الأمم المتحدة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ألمانيا وبلجيكا والكويت تقدمت
بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب تصعيد العنف في سورية.
كانت الحكومة السورية وحليفتها روسيا بدأتا الأسبوع الماضي موجة هجمات على معقل المعارضة في محافظتي إدلب وحماة، حيث تعرضت المستشفيات والمراكز الصحية هناك للقصف.
يشار إلى أن المنطقة المحيطة بإدلب يعيش بها نحو ثلاثة ملايين لاجئ،
نصفهم من النازحين داخليا.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، أدت الموجة الجديدة من العنف إلى نزوح
أكثر من 150 ألف شخص، فيما قدر مكتب الصحة في ادلب عدد النازحين بـ300 ألف شخص.
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