شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: أحمد منصور غير مضرب عن الطعام ويخضع للفحوصات اللازمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة عدم صحة الادعاءات الأخيرة المتعلقة بإضراب أحمد منصور عن الطعام، حيث يتم تقديم الوجبات الغذائية له بانتظام وفقاً لجدول الوجبات اليومية المُقدَّمة للنزلاء، كما يخضع بشكل دوري للفحوصات الطبية اللازمة ويتمتع بصحة جيدة، وكانت آخر فحوصات طبية أجريت له في شهر أبريل 2019، موضحة أن أسرته تقوم بزيارته بصفة دورية وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية، لافتة إلى أن آخر زيارتين لذويه كانتا في شهر أبريل 2019 وهم على اطلاع على حالته الصحية.

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وقالت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة بجنيف في بيان بهذا الصدد: «اطلعت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف على البيان الصادر عن مجموعة من الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 7 مايو 2019 بخصوص أحمد منصور، وإذ تشير البعثة بأنه سبق لدولة الامارات وفي معرض ردها على الإجراءات الخاصة وأن فندت كافة الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالقضية، وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها بهدف تشويه وتزوير الحقائق».

وأضاف البيان: «تؤكد دولة الإمارات على عدم صحة الادعاءات الأخيرة المتعلقة بإضراب أحمد منصور عن الطعام، حيث يتم تقديم الوجبات الغذائية له وبانتظام وذلك وفقاً لجدول الوجبات اليومية المقدمة للنزلاء، كما يخضع وبشكل دوري للفحوصات الطبية اللازمة، ويتمتع بصحة جيدة، وآخر فحوصات طبية أجريت له في شهر ابريل 2019، وتقوم أسرته بزيارته بصفة دورية وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية، وآخر زيارتين لذويه كانتا في شهر ابريل 2019، وهم على اطلاع على حالته الصحية».

وفي الختام، تؤكد البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف على التزام دولة الإمارات باحترام مبادئ حقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور وتشريعاتها الوطنية وبما يتوافق مع التزاماتها الدولية، كما تؤكد حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفي إطار المهام والولاية المناطة بتلك الأجهزة والآليات بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.