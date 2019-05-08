بومبيو: إعلان إيران بشأن النووي "ملتبس بشكل متعمد"

اسماء السيد - لندن: اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي يزور لندن الاربعاء أن إعلان ايران تعليق تنفيذ بعض تعهداتها في الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي "ملتبس في شكل متعمد".

وقال بومبيو "أعتقد أنه ملتبس في شكل متعمد" مضيفا "علينا أن ننتظر ماذا ستكون خطوات ايران الفعلية" قبل تحديد الرد الاميركي.

وصرح بعيد لقائه نظيره البريطاني جيريمي هانت "علينا أن نرى ما سيفعله الإيرانيون قبل اتخاذ قرار بشأن رد أميركي. لقد أدلى الإيرانيون بعدد من التصريحات حول أعمال ينوون القيام بها بهدف استدراج رد فعل دولي"، مضيفا "سنتّخذ قرارات مناسبة".

وبعدما أكد مراقبة أنشطة إيران، أبدى ثقته بالتوصل إلى رد موحد من قبل "المملكة المتحدة وحلفائنا الأوروبيين" لضمان "عدم وصول إيران إلى منظومة سلاح نووي".

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وأثار بومبيو موضوع آلية "دعم المبادلات التجارية" (إنستيكس) التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذا العام والتي تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة التعامل مع إيران من دون تعرّضها لعقوبات.

وتابع "لقد تحادثنا مع المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا حول إنستيكس"، مضيفا "هناك ترتيبات في العقوبات التي فرضناها تسمح بدخول المساعدات الإنسانية ومنتجات أخرى إلى البلاد".

وتابع "ما دامت هذه الآلية (إنستيكس) تستخدم لذاك الهدف المحدد، الذي لا يتعارض مع العقوبات فإنها بالطبع لن تمس"، مضيفا "عندما تتخطى التعاملات هذا الحد... سنجري تقييما ونعيد النظر... وستُفرض عقوبات ضد أولئك المتورّطين في تلك التعاملات".