سياسي سوداني: انعقاد الانتخابات في الوقت الراهن يشكل خطأ كبيرًا

دعا المسؤول ​السودان​ي ​عبد المجيد أبو ماجدة​ إلى "تأجيل فكرة الانتخابات في بلاده في الوقت الراهن"، مشيرًا إلى أنه "من الأفضل تشكيل ​حكومة​ مدنية أو حكومة مختلطة تجمع بين المدنيين والعسكريين"، مؤكداً أن "الدولة في حاجة إلى ضبط الوضع السياسي أولاً قبل اتخاذ خطوة الانتخابات".

وأكّد أبو ماجدة أن "انعقاد الانتخابات في الوقت الراهن سيكون خطأ كبيرًا، والأمر مازال مبكراً ولن يصب في مصلحة القوة الوطنية الثورية والشعب السوداني أجمع"، مشيراً إلى أن "النظام السوداني السابق يستطيع الفوز في الانتخابات لما لديه من قوة مالية وسياسية طوال العقود الثلاثة الماضية".

وأوضح أن "​المجلس العسكري​ الانتقالي لم يتخذ حتى الآن القرار المناسب والأمر مازال غامضًا ولكن لا بد من العمل على تشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت، لبدء التحضير للانتخابات الرئاسية ومنح الفرصة للقوى السياسية لتجهيز الشخصية الملائمة للأوضاع الراهنة في ​الخرطوم​".

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن أمس الثلثاء، أنه وضع ضمن خياراته إجراء انتخابات مبكره خلال ستة أشهر، إذا فشل في الوصول لاتفاق مع القوى السياسية وقوى الشارع على الفترة الانتقالية.