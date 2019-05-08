لافروف وجاويش أوغلو أكدا أهمية تطبيق اتفاق التسوية شمال غرب سوريا

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن "وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي، مولود جاويش أوغلو أكدا في اتصال هاتفي أهمية تطبيق اتفاق التسوية في إدلب السورية على خلفية استمرار التصعيد في المنطقة"، مشيرةً إلى أن "لافروف وجاويش أوغلو شددا على أهمية تنسيق جهود البلدين بهدف تطبيق المذكرة الخاصة بإرساء الاستقرار للأوضاع في منطقة إدلب لخفض التصعيد ومكافحة التهديد الإرهابي على أساس مبادئ سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها".
زفي بيان لها، لفتت الخارجية الروسية إلى أن "الوزيرين أكدا التصميم المشترك على مواصلة العمل في إطار منصة أستانا في مصلحة تكثيف عملية التسوية السياسية، بالتوافق مع القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري".
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