الطوارئ الروسية: مقتل 7 أشخاص جراء انهيار ثلجي في جبال جمهورية ألطاي

أعلنت ​وزارة الطوارئ الروسية​ عن "مقتل 7 أشخاص، جراء ​انهيار ثلجي​ في جبال جمهورية ألطاي الذاتية الحكم بالبلاد"، موضحةً أن "الضحايا قدموا من مدينة نوفوسيبيرسك وكانوا يمارسون رياضة التسلق على الجليد".

وفي بيان لها، لفت الطوارئ الروسية إلى أنه "جرى إنقاذ شخصيْن من ركام ​الثلوج​ فيما انتشلت فرق البحث والإنقاذ 3 من جثت الضحايا، وتتواصل عمليات البحث عن الجثث الباقية".