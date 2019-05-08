زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب بيرو

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في بيرو بأن "زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب المناطق الساحلية في جنوب بيرو"، موضحةً أن "مركز الزلزال يقع على بعد 64 كيلومترا جنوب غربي منطقة لوماس وعلى عمق 17 كيلومترا في مياه المحيط الهادئ".
وأوضحت الهيئة أن "الزلزال لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية كما أنه لم يستدعي تحذيرا من أمواج مد عاتية".
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