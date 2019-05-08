رويترز: صادرات النفط السعودية ستبقى أقل من 7 ملايين برميل يوميا في حزيران

كشف مصدر خليجي لوكالة ​رويترز​ ان من المتوقع أن تبقي ​السعودية​ على صادراتها من الخام دون 7 ملايين برميل يوميا، في حزيران، بينما سيظل الإنتاج أقل من مستواه المستهدف في اتفاق خفض إمدادات ​النفط​. وذكر المصدر المطلع على الخطط النفطية السعودية، ان لقد "تم تلقي طلبات متوسطة من العملاء للاستيراد في حزيران، وسيتم تلبيتها جميعا، وأبرزها من دول حصلت في السابق على إعفاءات من العقوبات التي تستهدف مشتريات الخام الإيراني، والتي أنهتها ​الإدارة الأميركية​ في الآونة الأخيرة". وشدد المصدر على أنه بناء على ظروف السوق حتى الآن، يجب أن يكون مستوى إنتاج النفط الحالي من قبل "أوبك" وحلفائها كافيا لإعادة مخزون النفط العالمي إلى التوازن بحلول نهاية العام الجاري.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​، أن إنتاج النفط السعودي في حزيران من المتوقع أن يظل دون هدف "أوبك " لقطع الإمدادات النفطية.