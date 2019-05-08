لافروف: نية الولايات المتحدة إرسال سفنها إلى الخليج أمر المؤسف

اعتبر وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​ أن "نية ​الولايات المتحدة​ إرسال سفنها إلى ​الخليج​ أمر المؤسف".

خلال مؤتمر صحفي له في ​موسكو​، اوضح لافروف أن "نية الولايات المتحدة إرسال حاملة طائراتها إلى منطقة الخليج وتعزيز تواجدها العسكري هناك بشكل عام، يلمح إلى استعداد ​واشنطن​ لاستخدام القوة، وهذا الأمر مؤسف".

وأشار إلى أنه "أثناء لقائه مع نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​ في ​فنلندا​ دعاه إلى استخدام أساليب دبلوماسية لحل القضايا العالقة والاسترشاد بالقانون الدولي بدلا من التهديدات".

ولفت الى "أننا سنواصل العمل على إجراء حوار هادف للبحث عن حلول وسط وتوازن للمصالح، وهذه هي الطريقة الوحيدة، أما فرض موقف واشنطن على الجميع فإنه طريق عكسي ومسدود".