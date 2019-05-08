سلطات فرنسا تطالب بالفرنسيين المنتمين لداعش مقابل تقديم مساعدات للعراق

كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن اتفاق بين العراق وفرنسا، لمحاكمة مواطنين فرنسيين منتمين لتنظيم "داعش" في العراق، معتقلين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" في سوريا، مقابل مساعدات عسكرية ومالية تقدمها فرنسا للعراق.
وجاءت هذه الأخبار أثناء الجولة الأوروبية التي يقوم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في الوقت الذي دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب دولًا أوروبية الى استعادة أكثر من 800 عنصر من تنظيم داعش (التنظيم المحظور في روسيا)، معبرًا عن خشيته من إطلاق سراحهم في حال عدم عودتهم إلى بلدانهم.
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