سلطات فرنسا تطالب بالفرنسيين المنتمين لداعش مقابل تقديم مساعدات للعراق

كشفت صحيفة "​لوفيغارو​" الفرنسية عن اتفاق بين ​العراق​ و​فرنسا​، لمحاكمة مواطنين فرنسيين منتمين لتنظيم "داعش" في العراق، معتقلين لدى "​قوات سوريا الديمقراطية​" في سوريا، مقابل مساعدات عسكرية ومالية تقدمها فرنسا للعراق.

وجاءت هذه الأخبار أثناء الجولة الأوروبية التي يقوم رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​، في الوقت الذي دعا الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ دولًا أوروبية الى استعادة أكثر من 800 عنصر من ​تنظيم داعش​ (التنظيم المحظور في روسيا)، معبرًا عن خشيته من إطلاق سراحهم في حال عدم عودتهم إلى بلدانهم.