سانا: وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين إلى ممر جليغم قادمة من مخيم الركبان

أفادت وكالة "سانا" السورية عن "عودة دفعة جديدة من المهجرين القاطنين في مخيم ​الركبان​ بمنطقة التنف على الحدود السورية الأردنية عبر ممر جليغم ب​ريف حمص​ الشرقي بعد احتجازهم لسنوات من قبل قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها من ​الإرهاب​يين"، موضحةً أن "دفعة جديدة من الاسر السورية التي كانت تحتجزها قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية في مخيم الركبان وصلت إلى ممر جليغم وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة المهجرين إلى مناطقهم التي حررها ​الجيش السوري​ من الإرهاب".

وبينت أنه "تم نقل الأسر العائدة عبر حافلات جهزتها الجهات المعنية إلى مراكز الإقامة المؤقتة في حمص بعد تسجيل بياناتهم الشخصية وتقديم مساعدات غذائية وصحية للمحتاجين منها".