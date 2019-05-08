رئيس الصين بحث هاتفيا مع ملك السعودية تطوير شراكة استراتيجية شاملة

أفادت ​وزارة الخارجية الصينية​ بأن "الرئيس الصيني، ​شي جين بينغ​ بحث في اتصال هاتفي مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشيرةً إلى أن "الرئيس الصيني أبلغ الملك سلمان أن بلاده تولي أهمية كبرى لتطوير شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع ​السعودية​، وخصوصا فيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة".

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