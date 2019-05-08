شقير: لم نر من السعودية والإمارات سوى كل خير

أكد وزير الإتصالات ​محمد شقير​ "أننا لم نر من الممكلة العربية ​السعودية​ سوى كل خير ومن دولة ​الإمارات​ كذلك". وخلال الإفطار اليومي الذي يقام في ملعب ​بيروت​ البلدي، وجه شقير "كل الشكر لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على دعمه للإفطار في الملعب هيث أن هناك ألعاب وطعام لمنطقة ​طريق الجديدة​"، متمنياً أن يصبح الوضع الإقتصادي أفضل.

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